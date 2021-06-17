Собянин предупредил об увеличении числа COVID-больных в Москве

Как отметил градоначальник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, в последние дни количество новых случаев заболевания выросло с 3 до 7 тысяч. По предварительным данным, число заболевших вырастет в три раза.

«Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости», — цитирует Собянина РИА Новости.

Ранее столичный мэр отметил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается вопреки ожиданиям властей. В ближайшие недели в столице намерены увеличить число больничных коек для COVID-больных до 24 тысяч.

