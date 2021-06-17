Собянин предупредил об увеличении числа COVID-больных в Москве

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве в пятницу, 18 июня превысит 9 тысяч, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Москва сталкивается с новыми штаммами COVID-19

Как отметил градоначальник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, в последние дни количество новых случаев заболевания выросло с 3 до 7 тысяч. По предварительным данным, число заболевших вырастет в три раза.

«Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости», — цитирует Собянина РИА Новости.

Ранее столичный мэр отметил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается вопреки ожиданиям властей. В ближайшие недели в столице намерены увеличить число больничных коек для COVID-больных до 24 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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