Собянин предупредил об увеличении числа COVID-больных в Москве
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве в пятницу, 18 июня превысит 9 тысяч, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, в последние дни количество новых случаев заболевания выросло с 3 до 7 тысяч. По предварительным данным, число заболевших вырастет в три раза.
«Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости», — цитирует Собянина РИА Новости.
Ранее столичный мэр отметил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается вопреки ожиданиям властей. В ближайшие недели в столице намерены увеличить число больничных коек для COVID-больных до 24 тысяч.
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