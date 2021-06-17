Собянин сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве стремительно ухудшается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с заболеванием.

Градоначальник отметил, что столичные власти ожидали не роста, а снижения числа заражений COVID-19.

«Такая динамика достаточно неожиданна в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет», — цитирует мэра РИА Новости.

В ближайшие недели власти увеличат число больничных коек для COVID-больных до 24 тысяч.

Между тем, за последние сутки в Москве подтвердили 6195 новых случаев коронавируса, пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в столице зарегистрировали 1 260 089 пациентов с COVID-19, 1 106 615 человек выздоровели, 21198 — скончались.

