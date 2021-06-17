Собянин: Москва сталкивается с новыми штаммами COVID-19

Москва сталкивается с новыми, более агрессивными штаммами коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Собянин сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве

Как передает РИА Новости, градоначальник подчеркнул, что новые разновидности инфекции быстро распространяются.

Ранее Собянин сообщил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве. По словам столичного мэра, власти ожидали снижения заболеваемости, поскольку большинство горожан уже перенесли коронавирус либо сделали прививки.


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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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