Собянин: Москва сталкивается с новыми штаммами COVID-19
Москва сталкивается с новыми, более агрессивными штаммами коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Как передает РИА Новости, градоначальник подчеркнул, что новые разновидности инфекции быстро распространяются.
Ранее Собянин сообщил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве. По словам столичного мэра, власти ожидали снижения заболеваемости, поскольку большинство горожан уже перенесли коронавирус либо сделали прививки.
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