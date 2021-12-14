Собянин: Предприятия столицы выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в столице «продолжает оставаться стабильной». Об этом градоначальник сообщил в блоге на своём персональном сайте.
По его словам, за последнюю неделю количество выявленных случаев заражения в Москве снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%.
Глава города добавил, что первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей, при этом постановление было выполнено постановление об обязательной вакцинации не менее 80% работников.
«Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики», - подчеркнул Собянин.
Ранее Собянин заявил, что московские власти не намерены отменять новогодние ярмарки из-за COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- Собянин: Предприятия столицы выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников
- Адвокат Тихановского заявил о намерении обжаловать приговор
- Путин вошёл в ТОП-10 самых почитаемых мужчин 2021 года
- Светлана Тихановская назвала незаконным приговор своему мужу Сергею
- BBS News: в Южном Судане 89 жизней унесла неизвестная болезнь
- Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину
- СМИ: в Москве курьера «Яндекс.Еда» ударили ножом в шею
- Госдума приняла закон о неограниченных сроках для губернаторов
- Парламент Чечни обратился в СК с просьбой проверить слова Сокурова
- СМИ: «Спартак» все-таки уволит Руя Виторию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru