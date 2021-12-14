Собянин: Предприятия столицы выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников

По его словам, за последнюю неделю количество выявленных случаев заражения в Москве снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%.

Глава города добавил, что первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей, при этом постановление было выполнено постановление об обязательной вакцинации не менее 80% работников.

«Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики», - подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин заявил, что московские власти не намерены отменять новогодние ярмарки из-за COVID-19.

