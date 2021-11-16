Собянин одобрил пилотный проект по выдаче в аптеках льготных лекарств по QR-коду рецепта

В сообщении говорится, что в рамках эксперимента препараты в аптеках можно будет получить при предъявлении QR-кода электронного рецепта - как на экране смартфона, так и в бумажном виде. Расчеты с аптеками, участвующими в проекте, будут осуществляться ежемесячно в форме бюджетных субсидий в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств.

Согласно постановлению, к участию в проекте будут допущены коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготникам назначенных им лекарств по международному непатентованному наименованию (МНН), в день обращения.

В московском правительстве добавили, что реализация пилотного проекта позволит расширить возможности по выдаче бесплатных лекарств для льготных категорий граждан, у которых также впервые появится возможность получения препарата конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости.

