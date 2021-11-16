Собянин одобрил пилотный проект по выдаче в аптеках льготных лекарств по QR-коду рецепта
Эксперимент по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств по электронным рецептам планируется провести в Москве с 15 января по 31 декабря 2022 года. Как сообщает пресс-служба московского правительства, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В сообщении говорится, что в рамках эксперимента препараты в аптеках можно будет получить при предъявлении QR-кода электронного рецепта - как на экране смартфона, так и в бумажном виде. Расчеты с аптеками, участвующими в проекте, будут осуществляться ежемесячно в форме бюджетных субсидий в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств.
Согласно постановлению, к участию в проекте будут допущены коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготникам назначенных им лекарств по международному непатентованному наименованию (МНН), в день обращения.
В московском правительстве добавили, что реализация пилотного проекта позволит расширить возможности по выдаче бесплатных лекарств для льготных категорий граждан, у которых также впервые появится возможность получения препарата конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- Генпрокурор РФ объявил о проверках в авиации ДОСААФ после авиакатастрофы в Татарстане
- Более 10 человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани
- Минтруд утвердил выходные и праздничные дни на 2022 год
- В России увеличили размер максимального пособия по безработице
- Армения обратилась к России за помощью в защите её территориальной целостности
- Телеведущая Кудрявцева: «Мы не в ответе за Авраама Руссо»
- Сугробы до 10 см обещают в Москве к концу недели
- Второй человек в мире выздоровел от ВИЧ без лекарств
- Минобороны РФ назвало лицемерными обвинения в адрес России в угрозах мирному космосу
- Россиянин из-за спора о вакцинации убил американского медика костью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru