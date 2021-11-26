Собянин: Новогодние ярмарки в Москве не отменят из-за COVID-19

Новогодние ярмарки и катки в столице не будут закрыты из-за COVID-19. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Он подчеркнул, что почти все зимние фестивали на открытом воздухе можно будет провести. При этом открытие праздничных мероприятий, проходящих в помещениях, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Мэр Москвы подтвердил, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в столице точно состоится. Он будет работать в штатном режиме при соблюдении всех санитарных норм.

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ФОТО: пресс-служба ГУМ-катка
ТЕГИ:КоронавирусСобянинФестивальНовогодние ПраздникиМосква
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