Собянин: Новогодние ярмарки в Москве не отменят из-за COVID-19
Новогодние ярмарки и катки в столице не будут закрыты из-за COVID-19. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что почти все зимние фестивали на открытом воздухе можно будет провести. При этом открытие праздничных мероприятий, проходящих в помещениях, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Мэр Москвы подтвердил, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в столице точно состоится. Он будет работать в штатном режиме при соблюдении всех санитарных норм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru