Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин отметил, что трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей области. Время в пути в среднем сократится до 30 минут, уточнил мэр.

По его словам, на магистрали будет шесть полос для движения. Дорога пройдет от «Москвы-Сити» и выйдет на Северный обход Одинцова. Мэр считает, что Северный дублер логично назвать проспектом Багратиона.

«Свое мнение вы можете высказать в проекте «Активный гражданин», – добавил мэр.

Собянин 15 августа объявил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД.

