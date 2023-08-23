Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге предложил горожанам выбрать название новой вылетной магистрали.

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Собянин отметил, что трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей области. Время в пути в среднем сократится до 30 минут, уточнил мэр.

По его словам, на магистрали будет шесть полос для движения. Дорога пройдет от «Москвы-Сити» и выйдет на Северный обход Одинцова. Мэр считает, что Северный дублер логично назвать проспектом Багратиона.

«Свое мнение вы можете высказать в проекте «Активный гражданин», – добавил мэр.

Собянин 15 августа объявил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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