Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге предложил горожанам выбрать название новой вылетной магистрали.
Собянин отметил, что трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей области. Время в пути в среднем сократится до 30 минут, уточнил мэр.
По его словам, на магистрали будет шесть полос для движения. Дорога пройдет от «Москвы-Сити» и выйдет на Северный обход Одинцова. Мэр считает, что Северный дублер логично назвать проспектом Багратиона.
«Свое мнение вы можете высказать в проекте «Активный гражданин», – добавил мэр.
Собянин 15 августа объявил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru