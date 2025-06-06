СМИ: Дэвиду Бекхэму присвоят рыцарский титул

По данным газеты, 50-летнего экс-капитана сборной Англии внесут в наградной список, который распространят по случаю дня рождения короля Великобритании Карла III на следующей неделе.

После получения рыцарского титула Бекхэм сможет пользоваться наименованием «сэр», а его супруга, экс-участница группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм - титулом «дама».

Дэвид Бекхэм выступал в том числе за английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», французский «Пари Сен-Жермен», в 1996—2009 годах играл за английскую футбольную сборную. В 2003-м за спортивные заслуги игрок стал офицером ордена Британской империи. Бекхэм объявил об уходе из футбола в 2013 году.

