Собянин: В районе Коммунарки построят и реконструируют 7 км дорог

Работы пройдут на участке от улицы Бачуринская до улицы Бартеневская. Там появится дорога, которая свяжет поселение Сосенское и район Южное Бутово.

«Построим съезды на автодорогу «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», ул. Бачуринская в сторону Калужского шоссе и ул. Эдварда Грига», - рассказал Собянин.

Также возведут путепровод длиной 260 метров на участке от улицы Бачуринская до улицы Поляны, реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть, обустроят тротуары, наземные переходы и велодорожки.

«В итоге улучшится транспортная доступность поселения Сосенское и района Южное Бутово, где живут больше 320 тыс. человек», - подчеркнул Собянин.

Мэр ранее сообщил, что в Троицком и Новомосковском округах построили и реконструировали более 360 километров дорог.

