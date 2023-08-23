Собянин: В районе Коммунарки построят и реконструируют 7 км дорог
В Москве утвердили проект строительства и реконструкции семи километров дорог в районе Коммунарки, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Работы пройдут на участке от улицы Бачуринская до улицы Бартеневская. Там появится дорога, которая свяжет поселение Сосенское и район Южное Бутово.
«Построим съезды на автодорогу «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», ул. Бачуринская в сторону Калужского шоссе и ул. Эдварда Грига», - рассказал Собянин.
Также возведут путепровод длиной 260 метров на участке от улицы Бачуринская до улицы Поляны, реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть, обустроят тротуары, наземные переходы и велодорожки.
«В итоге улучшится транспортная доступность поселения Сосенское и района Южное Бутово, где живут больше 320 тыс. человек», - подчеркнул Собянин.
Мэр ранее сообщил, что в Троицком и Новомосковском округах построили и реконструировали более 360 километров дорог.
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