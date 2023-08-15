Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил об открытии движения по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и ул. Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД.
Градоначальник напомнил, что данные объекты были возведены в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа, находящейся на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля, и отметил, что работы выполнены уже на 60%.
Он указал, что благодаря новой развязке поездки для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино станут более комфортными.
«Также будет проще добраться к крупным торговым комплексам «Садовод» и «Мега», где в день бывает порядка 150 тысяч человек», – написал мэр столицы.
Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2023 года в Москве завершили строительство 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений, трёх пешеходных переходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Киргизии мужчину арестовали за службу в ЧВК «Вагнер»
- «Кинопоиск» обжалует штраф за фильмы с ЛГБТ-контентом и маркировкой «18+»
- Один человек пострадал при попытке проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
- «Википедию» оштрафовали еще на два млн рублей за фейки об СВО
- Минобороны впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет SCALP-EG
- ВС РФ нанесли удар предприятиям военной промышленности Украины
- Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД
- «Жадность и алчность»: Глава Дагестана назвал причины ЧП на АЗС в Махачкале
- Доллар выше 99 рублей на бирже
- Сети 5G в больших городах РФ развернут к 2035 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru