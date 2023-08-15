Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Градоначальник напомнил, что данные объекты были возведены в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа, находящейся на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля, и отметил, что работы выполнены уже на 60%.

Он указал, что благодаря новой развязке поездки для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино станут более комфортными.

«Также будет проще добраться к крупным торговым комплексам «Садовод» и «Мега», где в день бывает порядка 150 тысяч человек», – написал мэр столицы.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2023 года в Москве завершили строительство 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений, трёх пешеходных переходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

