Собянин поздравил сотрудников санитарной авиации Москвы с 15-летием службы

Почти 7 тысяч человек спасены за 15 лет работы санитарной авиации столицы, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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По его словам, санитарная авиация незаменима во время экстренных вызовов в мегаполисе. Глава города отметил, что вертолет санавиации долетает с места дежурства до места происшествия в столице примерно за 10-15 минут.

Градоначальник отметил, что на службе Московского авиацентра имеются пять вертолетов для медико-санитарной эвакуации. На борту вертолета всегда находятся два пилота, врач и фельдшер Центра медицины катастроф столицы.

Глава столицы подчеркнул сложность работы санавиации, поздравил всех её сотрудников с юбилеем и поблагодарил за профессионализм и спасенные жизни.

Ранее мэр столицы вручил награды заслуженным москвичкам накануне 8 Марта.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПоздравлениеСкорая ПомощьАвиацияСергей Собянин
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