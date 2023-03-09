Собянин поздравил сотрудников санитарной авиации Москвы с 15-летием службы

По его словам, санитарная авиация незаменима во время экстренных вызовов в мегаполисе. Глава города отметил, что вертолет санавиации долетает с места дежурства до места происшествия в столице примерно за 10-15 минут.

Градоначальник отметил, что на службе Московского авиацентра имеются пять вертолетов для медико-санитарной эвакуации. На борту вертолета всегда находятся два пилота, врач и фельдшер Центра медицины катастроф столицы.

Глава столицы подчеркнул сложность работы санавиации, поздравил всех её сотрудников с юбилеем и поблагодарил за профессионализм и спасенные жизни.

Ранее мэр столицы вручил награды заслуженным москвичкам накануне 8 Марта.

