В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий
В России изменения в трудовом законодательстве с 2026 года затронут каждого работника, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
По его словам, основным нововведением станет актуализация Общероссийского классификатора профессий и должностей (ОКПД). Данный документ является фундаментом для предоставления ключевых гарантий: права на досрочный выход на пенсию, компенсационных выплат за особые условия труда и дополнительных дней отпуска.
Парламентарий предупредил, что использование работодателем «произвольных» названий должностей может привести к спорам при подтверждении льгот. Во избежание этого он советует сотрудникам проверить формулировки в своем трудовом договоре и приказе о приеме на работу, и при несоответствиях уточнять информацию в кадровой службе.
Ранее россиянам назвали профессии, в которых не бывает выгорания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
