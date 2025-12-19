В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий

По его словам, основным нововведением станет актуализация Общероссийского классификатора профессий и должностей (ОКПД). Данный документ является фундаментом для предоставления ключевых гарантий: права на досрочный выход на пенсию, компенсационных выплат за особые условия труда и дополнительных дней отпуска.

Парламентарий предупредил, что использование работодателем «произвольных» названий должностей может привести к спорам при подтверждении льгот. Во избежание этого он советует сотрудникам проверить формулировки в своем трудовом договоре и приказе о приеме на работу, и при несоответствиях уточнять информацию в кадровой службе.

