Песков заявил, что Путин не замечает времени, когда работает

Российский президент Владимир Путин не замечает времени, когда работает, сообщил телеканалу «Россия 1» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он времени не замечает, когда работает», — указал пресс-секретарь. Он отметил, что глава государства способен трудиться днем, ночью и даже до утра, а важные совещания с его участием нередко проходят более 6,5 часов.

Также Песков рассказал, откуда выступит Путин с новогодним обращением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

