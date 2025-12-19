Песков заявил, что Путин не замечает времени, когда работает
19 декабря 202506:14
Российский президент Владимир Путин не замечает времени, когда работает, сообщил телеканалу «Россия 1» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он времени не замечает, когда работает», — указал пресс-секретарь. Он отметил, что глава государства способен трудиться днем, ночью и даже до утра, а важные совещания с его участием нередко проходят более 6,5 часов.
Также Песков рассказал, откуда выступит Путин с новогодним обращением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что Путин не замечает времени, когда работает
- Принят законопроект о продлении сдачи ОГЭ только по двум предметам
- Россиян предупредили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным
- Песков рассказал, откуда выступит Путин с новогодним обращением
- Четыре частных дома повреждены после атаки БПЛА на Таганрог
- Трамп: Украине следует поспешить с урегулированием, пока РФ не изменила позицию
- ВСУ атакуют беспилотниками Орёл, Ростов, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область
- СМИ: Москва увеличила скидки на нефть для КНР до рекордных $35 за баррель
- СМИ: РЖД продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков
- Туск: в ЕС пришли к согласию об изъятии российских активов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru