Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

По его словам, к 9 мая материальную помощь получать 50 тысяч человек, размер выплат составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.

В пресс-службе московского правительства добавили, что выплаты ко Дню Победы получат, в том числе, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, и другие.

Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила об открытии набора волонтёров для мероприятий Дня Победы, сообщает RT.

