Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к 78-й годовщине Победы.

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По его словам, к 9 мая материальную помощь получать 50 тысяч человек, размер выплат составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.

В пресс-службе московского правительства добавили, что выплаты ко Дню Победы получат, в том числе, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, и другие.

Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила об открытии набора волонтёров для мероприятий Дня Победы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинВетераныМоскваВыплатыВеликая Отечественная ВойнаДень Победы
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