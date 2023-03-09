Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к 78-й годовщине Победы.
По его словам, к 9 мая материальную помощь получать 50 тысяч человек, размер выплат составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.
В пресс-службе московского правительства добавили, что выплаты ко Дню Победы получат, в том числе, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, и другие.
Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила об открытии набора волонтёров для мероприятий Дня Победы, сообщает RT.
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