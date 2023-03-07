Собянин вручил награды заслуженным москвичкам накануне 8 Марта

Градоначальник вручил москвичкам такие награды, как Орден Почёта, Орден Пирогова и медали Луки Крымского. Также жительницы Москвы получили почетные звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный учитель РФ». Кроме того, жительницам столицы были вручены благодарности президента России и почетные грамоты.

Отмечается, что глава столицы вручил награду города работникам творческого коллектива Государственного академического театра имени Моссовета в связи с 100-летием.

Добавляется, что ряд москвичек были отмечены почетными знаками «Заслуженный учитель города Москвы», а также званиями «Почетный работник транспорта города Москвы» «Почетный медицинский работник города Москвы».

Ранее Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает».

