Песков рассказал, откуда выступит Путин с новогодним обращением
19 декабря 202505:10
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в этом году сохранит ставший уже традиционным формат, сообщает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер будет записывать поздравление на улице у стен Кремля.
В настоящее время работа над текстом обращения ещё не завершена, а потому поздравление не записано.
