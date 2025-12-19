Песков рассказал, откуда выступит Путин с новогодним обращением

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в этом году сохранит ставший уже традиционным формат, сообщает ТАСС.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер будет записывать поздравление на улице у стен Кремля.

В настоящее время работа над текстом обращения ещё не завершена, а потому поздравление не записано.

