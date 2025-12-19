Принят законопроект о продлении сдачи ОГЭ только по двум предметам

Его действие продлено до 2029 года, а география увеличилась с трёх до двенадцати регионов. Суть эксперимента заключается в том, что девятиклассники, планирующие идти в колледж или техникум, могут сдать лишь два обязательных ОГЭ — по русскому языку и математике.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, первые результаты показали, что нововведение востребовано: 28% выпускников в участвующих регионах выбрали упрощённую схему. Параллельно на 42% выросло количество бюджетных мест в ссузах, а абитуриенты активнее стали выбирать профессии в сфере промышленности, IT, педагогики и медицины.

Вводить ОГЭ по физкультуре не нужно, поскольку половина учеников не смогут сдать экзамен по состоянию здоровья, кроме того, очень небольшое количество учащихся впоследствии свяжут свою карьеру с физкультурой и спортом. Об этом НСН заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

