Принят законопроект о продлении сдачи ОГЭ только по двум предметам
Депутаты Госдумы приняли решение о продлении и расширении эксперимента, упрощающего поступление в учреждения среднего профессионального образования, сообщают «Известия».
Его действие продлено до 2029 года, а география увеличилась с трёх до двенадцати регионов. Суть эксперимента заключается в том, что девятиклассники, планирующие идти в колледж или техникум, могут сдать лишь два обязательных ОГЭ — по русскому языку и математике.
Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, первые результаты показали, что нововведение востребовано: 28% выпускников в участвующих регионах выбрали упрощённую схему. Параллельно на 42% выросло количество бюджетных мест в ссузах, а абитуриенты активнее стали выбирать профессии в сфере промышленности, IT, педагогики и медицины.
Вводить ОГЭ по физкультуре не нужно, поскольку половина учеников не смогут сдать экзамен по состоянию здоровья, кроме того, очень небольшое количество учащихся впоследствии свяжут свою карьеру с физкультурой и спортом. Об этом НСН заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Принят законопроект о продлении сдачи ОГЭ только по двум предметам
- Россиян предупредили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным
- Песков рассказал, откуда выступит Путин с новогодним обращением
- Четыре частных дома повреждены после атаки БПЛА на Таганрог
- Трамп: Украине следует поспешить с урегулированием, пока РФ не изменила позицию
- ВСУ атакуют беспилотниками Орёл, Ростов, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область
- СМИ: Москва увеличила скидки на нефть для КНР до рекордных $35 за баррель
- СМИ: РЖД продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков
- Туск: в ЕС пришли к согласию об изъятии российских активов
- СМИ: Армия РФ атакует Одессу дронами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru