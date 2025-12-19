Россиян предупредили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным
Рабочий день 30 декабря не будет сокращённым, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.
По его словам, норма Трудового кодекса о сокращении предпраздничного дня на час в данном случае не применяется. Причина в том, что следующий день, 31 декабря, согласно постановлению правительства, уже является выходным за счёт переноса. Следовательно, 30 декабря остаётся обычным рабочим днём.
Следующий сокращённый рабочий день россиян ждёт в конце апреля 2026 года, перед майскими праздниками.
Ранее в ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что Путин не замечает времени, когда работает
- Принят законопроект о продлении сдачи ОГЭ только по двум предметам
- Россиян предупредили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным
- Песков рассказал, откуда выступит Путин с новогодним обращением
- Четыре частных дома повреждены после атаки БПЛА на Таганрог
- Трамп: Украине следует поспешить с урегулированием, пока РФ не изменила позицию
- ВСУ атакуют беспилотниками Орёл, Ростов, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область
- СМИ: Москва увеличила скидки на нефть для КНР до рекордных $35 за баррель
- СМИ: РЖД продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков
- Туск: в ЕС пришли к согласию об изъятии российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru