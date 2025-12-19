Россиян предупредили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

Рабочий день 30 декабря не будет сокращённым, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.

По его словам, норма Трудового кодекса о сокращении предпраздничного дня на час в данном случае не применяется. Причина в том, что следующий день, 31 декабря, согласно постановлению правительства, уже является выходным за счёт переноса. Следовательно, 30 декабря остаётся обычным рабочим днём.

Следующий сокращённый рабочий день россиян ждёт в конце апреля 2026 года, перед майскими праздниками.

Ранее в ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиНовый ГодРабота

