Россиян предупредили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

По его словам, норма Трудового кодекса о сокращении предпраздничного дня на час в данном случае не применяется. Причина в том, что следующий день, 31 декабря, согласно постановлению правительства, уже является выходным за счёт переноса. Следовательно, 30 декабря остаётся обычным рабочим днём.

Следующий сокращённый рабочий день россиян ждёт в конце апреля 2026 года, перед майскими праздниками.

Ранее в ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

