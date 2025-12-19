Четыре частных дома повреждены после атаки БПЛА на Таганрог
19 декабря 202505:01
Четыре частных дома повреждены после атаки беспилотников Украины на Таганрог, сообщает Telegram-канал Mash.
Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время на месте падения обломков работают сапёры, жители домов эвакуированы, территория оцеплена, а машины едут в объезд.
По словам очевидцев, БПЛА самолётного типа летели со стороны моря. Работает система ПВО.
Ранее стало известно, что ВСУ атакуют беспилотниками Орёл, Ростов, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
