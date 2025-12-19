Четыре частных дома повреждены после атаки БПЛА на Таганрог

Четыре частных дома повреждены после атаки беспилотников Украины на Таганрог, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Армия РФ атакует Одессу дронами

Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время на месте падения обломков работают сапёры, жители домов эвакуированы, территория оцеплена, а машины едут в объезд.

По словам очевидцев, БПЛА самолётного типа летели со стороны моря. Работает система ПВО.

Ранее стало известно, что ВСУ атакуют беспилотниками Орёл, Ростов, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры