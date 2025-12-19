ВСУ атакуют беспилотниками Орёл, Ростов, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область
Вооруженные силы Украины атакуют беспилотными летательными аппаратами Орёл, Ростов, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область, сообщает Telegram-канал Mash.
В городах гремят десятки взрывов, работает система ПВО. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов. После взрыва в части Орла пропало электричество, в домах начали гудеть трубы.
До этого ракетную опасность объявили в Курской, Орловской, Липецкой и Тульской областях. Воздушная тревога сохраняется.
В аэропортах Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова временные ограничения на приём и выпуск рейсов.
Ранее девочка, раненная при атаке БПЛА в Севастополе, умерла в больнице в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
