Трамп: Украине следует поспешить с урегулированием, пока РФ не изменила позицию
19 декабря 202504:35
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал Киеву как можно скорее решить вопрос с урегулированием конфликта, сообщает РИА Новости.
По его словам, в будущем Москва может изменить свою позицию. «Они к чему-то приближаются. Но я надеюсь, Украина будет действовать быстро. Потому что Россия там», — указал глава Белого дома.
Он отметил, что каждый раз, когда Киев затягивает с принятием решения, Россия меняет точку зрения.
Ранее Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
