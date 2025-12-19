Трамп: Украине следует поспешить с урегулированием, пока РФ не изменила позицию

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал Киеву как можно скорее решить вопрос с урегулированием конфликта, сообщает РИА Новости.

По его словам, в будущем Москва может изменить свою позицию. «Они к чему-то приближаются. Но я надеюсь, Украина будет действовать быстро. Потому что Россия там», — указал глава Белого дома.

Он отметил, что каждый раз, когда Киев затягивает с принятием решения, Россия меняет точку зрения.

Ранее Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

