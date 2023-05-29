Собянин подвел итоги проведения в Москве ежегодной акции «Библионочь»
Для гостей ежегодной акции «Библионочь» провели лекции, мастер-классы, экскурсии, встречи с писателями и артистами, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что в этом году площадки акции посетили более 41 тысячи человек.
В ночь на 28 мая для посетителей открыли более 160 площадок. Одними из лидеров по посещаемости стали Центр культуры и спорта, библиотека №172 и Центральная детская библиотека имени Гайдара.
Для маленьких посетителей прошла отдельная программа - «Библиосумерки». Состоялось около 300 мероприятий: спектакли, интерактивные шоу, познавательные мастер-классы.
Собянин отметил, что на Южном речном вокзале заработал пункт обмена книг. Площадку посетили две тысячи человек.
На сайте акции состоялась трансляция «Библионочь на волне». Зрителям показали интервью, музыкальные номера, библио-квиз «Писатели-юбиляры».
Мэр ранее сообщил, что в акции «Ночь в музее» в Москве участвовали 677 тысяч человек.
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