Собянин подвел итоги проведения в Москве ежегодной акции «Библионочь»

Градоначальник уточнил, что в этом году площадки акции посетили более 41 тысячи человек.

В ночь на 28 мая для посетителей открыли более 160 площадок. Одними из лидеров по посещаемости стали Центр культуры и спорта, библиотека №172 и Центральная детская библиотека имени Гайдара.

Для маленьких посетителей прошла отдельная программа - «Библиосумерки». Состоялось около 300 мероприятий: спектакли, интерактивные шоу, познавательные мастер-классы.

Собянин отметил, что на Южном речном вокзале заработал пункт обмена книг. Площадку посетили две тысячи человек.

На сайте акции состоялась трансляция «Библионочь на волне». Зрителям показали интервью, музыкальные номера, библио-квиз «Писатели-юбиляры».

Мэр ранее сообщил, что в акции «Ночь в музее» в Москве участвовали 677 тысяч человек.

