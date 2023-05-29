Собянин рассказал о новом летнем сезоне проекта «Спортивные выходные»
Летний сезон «Спортивных выходных» начнётся в российской столице в ближайшую субботу, 3 июня. Мероприятие будет организовано на 26 городских площадках, а также в онлайн формате, анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, принять участие в тренировке под открытым небом можно будет в популярных, а также необычных местах мегаполиса. В список включены и новые локации. Это, в частности, Южный ландшафтный парк на территории парка развлечений «Остров мечты», «Сад технопарка» в инновационном центре «Сколково», крыша Южного речного вокзала, территория «Хлебозавода №9».
Помимо этого, как и годом ранее, тренировки будут организованы в Доме культуры «ГЭС-2» и на крыше Северного речного вокзала. Как уточнил мэр, конкретные тренировки можно выбрать и записаться на сайте sportsweekend.ru/parks, а также в МФЦ.
Для желающих заняться физической активностью, не выходя из дома, на канале проекта будут транслироваться новые утренние зарядки - в 7:00 по будням. Также есть возможность присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта.
Проект «Спортивные выходные» на днях был объявлен победителем премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards-2023 в номинации «Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и ЗОЖ. Неигровые виды спорта».
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