«Ночь в музее» в Москве посетили 677 тыс. человек

В акции «Ночь в музее» в Москве приняли участие 677 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, вечером 20 мая работали больше 200 музеев и выставочных залов города. Часть из них участвовали в акции впервые, в том числе Музей морского флота, Музей истории медицины МГМСУ имени Евдокимова. В музеях, библиотеках, старинных усадьбах состоялись экскурсии, концерты, лекции, встречи с актерами.