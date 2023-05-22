«Ночь в музее» в Москве посетили 677 тыс. человек
В акции «Ночь в музее» в Москве приняли участие 677 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, вечером 20 мая работали больше 200 музеев и выставочных залов города. Часть из них участвовали в акции впервые, в том числе Музей морского флота, Музей истории медицины МГМСУ имени Евдокимова. В музеях, библиотеках, старинных усадьбах состоялись экскурсии, концерты, лекции, встречи с актерами.
Музей Москвы организовал на Хохловской площади открытые лекции и экскурсии по соседним улицам, во дворе главного здания на Зубовском бульваре состоялся концерт и был представлен спектакль. Музей транспорта Москвы провел музейное ралли, в котором участвовал 21 экипаж ретроавтомобилей, они проехались от ВДНХ до музея-заповедника «Царицыно».
Москвичи принимали участие в акции также онлайн. Трансляции из музеев набрали почти полмиллиона просмотров.
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