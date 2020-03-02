Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса в столице

Речь идет о россиянине, который побывал в Италии, шести его родственниках, пяти друзьях. Кроме того, в больницу доставлены еще 13 человек, которые летели с заболевшим одним рейсом. Также на карантине находятся еще 83 человека.

Всего в Москве под наблюдением из-за коронавируса находятся 5,5 тыс. человек, уточнил мэр.

Собянин также добавил, что пассажирам московского метро будут выборочно измерять температуру на входе в подземку.

Отметим, что в самом Китае рост заболеваемости коронавирусом снижается, тогда как в остальном мире он стремительно растет. Основными очагами распространения стали Иран, Италия и Южная Корея.

