Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге, что в столице в связи с коронавирусом госпитализированы 24 человека.
Речь идет о россиянине, который побывал в Италии, шести его родственниках, пяти друзьях. Кроме того, в больницу доставлены еще 13 человек, которые летели с заболевшим одним рейсом. Также на карантине находятся еще 83 человека.
Всего в Москве под наблюдением из-за коронавируса находятся 5,5 тыс. человек, уточнил мэр.
Собянин также добавил, что пассажирам московского метро будут выборочно измерять температуру на входе в подземку.
Отметим, что в самом Китае рост заболеваемости коронавирусом снижается, тогда как в остальном мире он стремительно растет. Основными очагами распространения стали Иран, Италия и Южная Корея.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- США исключили из санкций две российские компании
- Путин предложил внести в Конституцию понятие брака как союза мужчины и женщины
- Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции
- ВОЗ: число заражений коронавирусом за пределами КНР выросло в 9 раз
- Госдума рассмотрит проект поправок в Конституции во втором чтении 10 марта