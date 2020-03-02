У вернувшегося с отдыха в Италии россиянина обнаружен коронавирус
Россиянин, вернувшийся после путешествия в Италии, заразился коронавирусом. Его заболевание протекает в легкой форме, сообщает РИА Новости.
Заражённый вернулся в Россию 23 февраля, он жил в частном доме в Подмосковье. Через четыре дня после возвращения на родину он обратился в поликлинику, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.
Между тем, в Италии 1577 человек заражены вирусной инфекцией COVID-19, сообщает ANSA со ссылкой на RT. 34 человека погибли.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов на пресс-конференции НСН отметил действенность мер, принятых российскими властями для предотвращения распространения коронавируса. Он также допустил, что у россиян генетически нет предрасположенности к заболеванию новым коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Ученые развеяли миф о полезности омега-3 против рака
- Тягачёв оценил возможность проведения Олимпиады без зрителей из-за коронавируса
- Суд отменил приговор активисту Константину Котову
- Мишустин попросил правительство учесть влияние коронавируса на экономику
- В Конституции предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров