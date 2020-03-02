У вернувшегося с отдыха в Италии россиянина обнаружен коронавирус

Между тем, в Италии 1577 человек заражены вирусной инфекцией COVID-19, сообщает ANSA со ссылкой на RT. 34 человека погибли.

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов на пресс-конференции НСН отметил действенность мер, принятых российскими властями для предотвращения распространения коронавируса. Он также допустил, что у россиян генетически нет предрасположенности к заболеванию новым коронавирусом.



