У вернувшегося с отдыха в Италии россиянина обнаружен коронавирус

Россиянин, вернувшийся после путешествия в Италии, заразился коронавирусом. Его заболевание протекает в легкой форме, сообщает РИА Новости.

Заражённый вернулся в Россию 23 февраля, он жил в частном доме в Подмосковье. Через четыре дня после возвращения на родину он обратился в поликлинику, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

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Между тем, в Италии 1577 человек заражены вирусной инфекцией COVID-19, сообщает ANSA со ссылкой на RT. 34 человека погибли.

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов на пресс-конференции НСН отметил действенность мер, принятых российскими властями для предотвращения распространения коронавируса. Он также допустил, что у россиян генетически нет предрасположенности к заболеванию новым коронавирусом.


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ФОТО: pixabay.com
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