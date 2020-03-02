Сенатор заявил, что коронавирус «русских не берёт»

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов на пресс-конференции НСН отметил действенность мер, принятых российскими властями для предотвращения распространения коронавируса. Он также допустил, что у россиян генетически нет предрасположенности к заболеванию новым коронавирусом – во всяком случае, теми его штаммами, которые пока известны.

«Роспотребназор предпринимает беспрецедентные меры по защите наших граждан от коронавируса. Минздрав тоже работает достаточно эффективно. При этом есть данные о том, что данный вирус в основном поражает граждан азиатской расы, южных национальностей. И в этом смысле, может быть, России повезло, что пока русских людей этот вирус не берёт в тех масштабах, в которых он берёт китайцев, корейцев иранцев, итальянцев. Видимо, у нас генетически нет предрасположенности к заболеванию этим вирусом.

Но пока говорить сложно, вирус же постоянно мутирует, так что могут быть те штаммы, которые будут поражать и нас с вами. Чем дальше мы будем оттягивать проникновение вируса в Российскую Федерацию, хотя один случай в Москве уже зафиксирован вчера, тем больше у нас шансов, что разработают вакцину и найдут препараты, которые будут эффективно применяться против данного заболевания, и мы уже будем подготовлены ко входу коронавируса в РФ. В целом пока налицо действия нашего Минздрава и Роспотребнадзора», - отметил сенатор.

Леонов также согласился с мнением зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы о том, что грипп по статистике более опасен, чем новый коронавирус Covid-2019. «Опасность заключается в том, что мы просто не знаем, чего ждать от этого вируса, мы не знаем, как он будет распространяться, как он будет дальше мутировать, у нас нет эффективных средств борьбы с этим вирусом», - полагает сенатор.

По последним данным, в мире зарегистрированы 89,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, 3058 из них привели к летальному исходу. Больше всего заразившихся в Китае (80 тысяч), Южной Корее (4,3 тысячи),Италии (1,7 тысячи) и Иране (978).

