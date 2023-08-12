Собянин поблагодарил тренеров за вклад в развитие столичного спорта

Собянин назвал москвичей, тренирующихся каждый день и достигающих новых вершин, героями.

«Мы гордимся нашими спортсменами, тренерами, организаторами и всеми, кто делает московский спорт таким сильным и успешным. Физическая активность – это не только здоровье и красивая фигура, но и уверенность в себе, дисциплина, настойчивость и командный дух. Спорт объединяет людей, помогает преодолевать трудности и достигать высоких результатов. Хочу поздравить всех москвичей, занимающихся спортом, с этим замечательным праздником», – написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.

Глава столицы пожелал москвичам, приверженным к спорту и активному образу жизни, крепкого здоровья, энергии и вдохновения для достижения новых спортивных вершин.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физкультуры и спорта с Днём физкультурника. Глава государства подчеркнул приоритет развития массового физкультурного движения в стране. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.





