Собянин поблагодарил тренеров за вклад в развитие столичного спорта
В День физкультурника мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан со 100-летием столичного спорта. Он напомнил, что город, который отличается спортивным духом и активностью, гордится своими спортсменами и тренерами, которые делают эту сферу жизни Москвы сильной и успешной.
Собянин назвал москвичей, тренирующихся каждый день и достигающих новых вершин, героями.
«Мы гордимся нашими спортсменами, тренерами, организаторами и всеми, кто делает московский спорт таким сильным и успешным. Физическая активность – это не только здоровье и красивая фигура, но и уверенность в себе, дисциплина, настойчивость и командный дух. Спорт объединяет людей, помогает преодолевать трудности и достигать высоких результатов. Хочу поздравить всех москвичей, занимающихся спортом, с этим замечательным праздником», – написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.
Глава столицы пожелал москвичам, приверженным к спорту и активному образу жизни, крепкого здоровья, энергии и вдохновения для достижения новых спортивных вершин.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физкультуры и спорта с Днём физкультурника. Глава государства подчеркнул приоритет развития массового физкультурного движения в стране. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
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