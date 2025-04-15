Россиянам объяснили, как сохранить ясный ум в старости
Чтобы сохранить ясность мышления и умственную активность до глубокой старости следует продолжать учиться даже в зрелом возрасте. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила доцент кафедры госпитальной терапии Астраханского государственного медицинского университета Лидия Демидова.
По её словам, следует на протяжении всей жизни стимулировать мозг новыми знаниями, например, с помощью чтения или изучения иностранных языков. Также важны физическая активность, в том числе, регулярные прогулки или умеренные тренировки, общение с друзьями или участие в волонтёрской деятельности.
Кроме того, необходимо следить за здоровьем. Речь идёт о контроле артериального давления, уровня сахара и холестерина, своевременное лечение. Особенное внимание следует уделять органам чувств и психоэмоциональному состоянию.
«Оценивать когнитивное снижение необходимо в сравнении с прежним уровнем конкретного человека, а не по абстрактным возрастным нормам», – добавила Демидова.
Ранее врач-эндокринолог Дарья Пронина заявила, что об ожирении свидетельствует окружность талии более 94 см у мужчин и 80 см у женщин, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru