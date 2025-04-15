Создателя группы «Синий кит» приговорили к девяти годам колонии

Создатель группы «Синий кит» Илья Погиблов получил девять лет колонии за склонение детей к суициду. Приговор вынес Ленинский районный суд Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Осужденного признали виновным по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», «Склонение к самоубийству путем уговоров» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к самоубийству». Отбывать наказание Погиблов будет в колонии строгого режима.