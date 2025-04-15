Создателя группы «Синий кит» приговорили к девяти годам колонии
Создатель группы «Синий кит» Илья Погиблов получил девять лет колонии за склонение детей к суициду. Приговор вынес Ленинский районный суд Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Осужденного признали виновным по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», «Склонение к самоубийству путем уговоров» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к самоубийству». Отбывать наказание Погиблов будет в колонии строгого режима.
Установлено, что Погиблову присущ патологический интерес к чужой смерти. Осужденный создал публичный канал «Синий кит» в 2023 году, куда приглашал последователей, среди которых были и несовершеннолетние. Погиблов призывал их наносить себе опасные для жизни телесные повреждения и давал детям смертельно опасные задания. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов никто не погиб.
Ранее жительницу Дагестана обвинили в доведении дочери до самоубийства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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