Путин поздравил жителей страны с Днем физкультурника
Российский лидер Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физкультуры и спорта с Днём физкультурника. Глава государства подчеркнул приоритет развития массового физкультурного движения в стране. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
День физкультурника, который в России отмечают во вторую субботу августа, президент Росси назвал общенародным.
«Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей – тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни. В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание», - отмечается в официальном тексте.
Владимир Путин напомнил о строительстве оздоровительных и тренировочных комплексов, стадионов, о проведении спортивных мероприятий в регионах.
Глава государства выразил признательность тренерам, педагогам и инструкторам, а также всем представителям отрасли, в которой 100 лет назад была создана государственная система управления.
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