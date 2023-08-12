Путин поздравил жителей страны с Днем физкультурника

День физкультурника, который в России отмечают во вторую субботу августа, президент Росси назвал общенародным.

«Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей – тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни. В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание», - отмечается в официальном тексте.

Владимир Путин напомнил о строительстве оздоровительных и тренировочных комплексов, стадионов, о проведении спортивных мероприятий в регионах.

Глава государства выразил признательность тренерам, педагогам и инструкторам, а также всем представителям отрасли, в которой 100 лет назад была создана государственная система управления.





