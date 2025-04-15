Российское посольство открылось в Доминикане
Посольство Российской Федерации открылось в Доминиканской республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что чрезвычайный и полномочный посол РФ Алексей Середин вручил главе МИД республики Роберто Альваресу копии верительных грамот.
Также у российского диппредставительства в Доминикане появился свой Telegram-канал, в котором пообещали публиковать новости и официальные сообщения, а также рассказывать о развитии двусторонних отношений между Москвой и Санто-Доминго.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, чо в казахстанском Актау в скором времени будет учреждено генконсульство России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru