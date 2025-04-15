Российское посольство открылось в Доминикане

В сообщении говорится, что чрезвычайный и полномочный посол РФ Алексей Середин вручил главе МИД республики Роберто Альваресу копии верительных грамот.

Также у российского диппредставительства в Доминикане появился свой Telegram-канал, в котором пообещали публиковать новости и официальные сообщения, а также рассказывать о развитии двусторонних отношений между Москвой и Санто-Доминго.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, чо в казахстанском Актау в скором времени будет учреждено генконсульство России, сообщает RT.