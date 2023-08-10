Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке
Новый дворец спорта в Некрасовке планируется открыть к 1 сентября текущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Власти получили разрешение на ввод в эксплуатацию, на сегодняшний день подготовку к открытию продолжает департамент спорта.
«Я надеюсь, 1 сентября уже будет можно туда ходить», - сказал Собянин.
Он отметил, что заниматься в комплексе будут и спортивные группы, и местные жители. По словам мэра, этот дворец спорта станет одним из самых лучших объектов такого типа в столице.
На прилегающей территории обустроены площадки для занятий воркаутом, игры в футбол, волейбол и баскетбол и так далее. У дворца также будет парковка на 140 машиномест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru