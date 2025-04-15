Лавров поспорил с Токаевым о территориальной целостности государств

Лавров напомнил слова Токаева, что право наций на самоопределение является очень опасным институтом, так как он может вызывать региональные конфликты, а государствам необходимо помнить о неприкосновенности границ.

В ответ на это Лавров отметил, что, в соответствии с уставом ООН, целостность уважается только у тех стран, кто представляют весь народ, живущий на их территории. Министр добавил, что признать нерушимость границ Украины означает «вернуть русских людей... в лапы нацистского режима».

Ранее Лавров заявил, что западные страны хотят поставить на Украине «новенького полуфюрера», напоминает НСН.

