Лавров поспорил с Токаевым о территориальной целостности государств
Территориальная целостность государств не является абсолютной ценностью, заявил в интервью "Коммерсанту" глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Лавров напомнил слова Токаева, что право наций на самоопределение является очень опасным институтом, так как он может вызывать региональные конфликты, а государствам необходимо помнить о неприкосновенности границ.
В ответ на это Лавров отметил, что, в соответствии с уставом ООН, целостность уважается только у тех стран, кто представляют весь народ, живущий на их территории. Министр добавил, что признать нерушимость границ Украины означает «вернуть русских людей... в лапы нацистского режима».
Ранее Лавров заявил, что западные страны хотят поставить на Украине «новенького полуфюрера», напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru