ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 200 военнослужащих и две РСЗО HIMARS
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 200 военнослужащих, танк и две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 БМП и 304 БТР, 2 270 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 612 артиллерийской орудий, 57 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ и 2 717 автомобилей.
Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ заявили об уничтожении в зоне СВО 11 миномётных расчётов ВСУ, сообщает «Свободная пресса».
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