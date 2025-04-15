По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 БМП и 304 БТР, 2 270 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 612 артиллерийской орудий, 57 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ и 2 717 автомобилей.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ заявили об уничтожении в зоне СВО 11 миномётных расчётов ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

