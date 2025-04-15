Подростка задержали за поджог на железной дороге в Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего жителя Выборга, его подозревают в поджоге на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

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По версии следствия, подросток поджег шкаф электрообогрева стрелочного перевода на перегоне Выборг — Пригородная под влиянием телефонных мошенников.

По словам задержанного, он познакомился в интернете с девушкой и прислал ей геолокацию, после чем с ним в мессенджере связался представившийся полицейским неизвестный и пригрозил уголовным делом за отправку геолокации. Мужчина вынудил школьника пойти на преступление.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее ФСБ совместно с сотрудниками транспортной полиции арестовала отца и сына за поджог двух релейных шкафов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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