Подростка задержали за поджог на железной дороге в Ленинградской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего жителя Выборга, его подозревают в поджоге на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
По версии следствия, подросток поджег шкаф электрообогрева стрелочного перевода на перегоне Выборг — Пригородная под влиянием телефонных мошенников.
По словам задержанного, он познакомился в интернете с девушкой и прислал ей геолокацию, после чем с ним в мессенджере связался представившийся полицейским неизвестный и пригрозил уголовным делом за отправку геолокации. Мужчина вынудил школьника пойти на преступление.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Теракт».
Ранее ФСБ совместно с сотрудниками транспортной полиции арестовала отца и сына за поджог двух релейных шкафов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru