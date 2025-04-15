Музаев: Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ
Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Отмечается, что они будут следить за соблюдением прав выпускников и наличием комфортных условий на экзамене.
«Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором», - указал глава ведомства Анзор Музаев.
Ранее Госдума приняла законопроект, разрешающий выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ в случае, когда они поступают на направление, совпадающее с профилем дальнейшего обучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новые выбросы мазута выявили на двух участках побережья в Анапе
- Wildberries отреагировал на сообщения о найме работников из КНДР
- Фурсин: Театры Москвы полны зрителей после внедрения именных билетов
- Никаб в метро привел к драке в Москве
- СМИ: США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
- Умер режиссер фильма «Гонки по вертикали» Александр Муратов
- Радиостанция ROCK FM возродила тренд на квартирники
- СМИ: Переговоры в Турции по безопасности в Черном море проходят без России
- Музаев: Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 200 военнослужащих и две РСЗО HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru