Музаев: Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ

Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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Отмечается, что они будут следить за соблюдением прав выпускников и наличием комфортных условий на экзамене.

«Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором», - указал глава ведомства Анзор Музаев.

Ранее Госдума приняла законопроект, разрешающий выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ в случае, когда они поступают на направление, совпадающее с профилем дальнейшего обучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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