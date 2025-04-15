Песков: Чётких очертаний мирного соглашения по Украине пока нет
Чётких очертаний мирного соглашения по украинскому урегулированию пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, что Москва и Вашингтон ведут напряжённую работу «во имя мира», есть политическая воля двигаться в этом направлении, однако сиюминутных результатов ожидать не стоит.
«Хочется надеяться на лучшее, что это работа возымеет положительные результаты», - заключил представитель Кремля.
Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Россия и США остановились в двух шагах от достижения мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru