Песков: Чётких очертаний мирного соглашения по Украине пока нет

По его словам, что Москва и Вашингтон ведут напряжённую работу «во имя мира», есть политическая воля двигаться в этом направлении, однако сиюминутных результатов ожидать не стоит.

«Хочется надеяться на лучшее, что это работа возымеет положительные результаты», - заключил представитель Кремля.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Россия и США остановились в двух шагах от достижения мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

