Овечкин заработал больше всех в НХЛ
Выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин больше всех заработал по контрактам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Суммарно российский хоккеист заработал в лиге 161,72 млн долларов. Действующий в настоящее время контракт, который истекает в следующем сезоне, обогатит его ещё 9 млн долларов.
Обойти Овечкина может канадец Сидни Кросби. К настоящему моменту суммарный заработок нападающего «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ составляет 155,89 млн долларов, что является вторым результатом. Таким он и останется, если Овечкин решит не продлевать соглашение с «Вашингтоном».
Третье место по заработанным в лиге деньгам занимает ещё один россиянин. Это одноклубник Кросби Евгений Малкин, чьи контракты принесли ему 146,87 млн долларов.
РаАнее канадский офис пивоваренной компании Budweiser подарил по банке безалкогольного пива голкиперам НХЛ, которым не смог забить россиянин Александр Овечкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru