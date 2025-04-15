Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту
Апелляция певца Эдуарда Шарлота (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на приговор суда провалилась, сообщили РИА Новости.
В декабре Самарский областной суд признал певца виновным в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма и приговорил его к 5,5 годам заключения в колонии. Он признал вину, но посчитал приговор слишком суровым и подал апелляцию.
Рэпер еще в июне 2023 года выложил в интернет видео, на котором он сжигает российский паспорт и говорит, что не считает себя гражданином России. Он также оскорбил Патриарха Кирилла в своих социальных сетях, а после этого эмигрировал в Армению.
Исполнитель вернулся в Санкт-Петербург в ноябре 2024 года, где был задержан в аэропорту Пулково. Позже он просил у обвинения возможность загладить свою вину талантом и написал РПЦ покаянное письмо.
Ранее Волгоградский областной суд отклонил апелляцию Никиты Журавеля, осужденного за государственную измену и публичное оскорбление чувств верующих. Журавель сжег священную книгу мусульман Коран и записал процесс на видео, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru