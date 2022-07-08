Собянин: Перинатальный центр ГКБ № 67 стал крупнейшим роддомом в Европе

По его словам, данный центр является самым крупным в Европе и в России, он изначально задумывался как перинатальный специализированный центр для оказания помощи младенцам, а также роженицам с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, с этой целью его оснастили самым современным оборудованием экспертного уровня.

«Помимо этого, это просто комфортный самый современный роддом, в котором будут получать услуги, получать жизнь каждый 10-й маленький москвич», - подчеркнул Собянин.

Градоначальник также пообщался с одной из рожениц и напомнил ей, что получить свидетельство о рождении она сможет прямо в перинатальном центре, где работает кабинет МФЦ.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова завила, что за несколько недель работы перинатального центра городской клинической больницы №67 имени Ворохобова здесь уже родились более 160 младенцев.