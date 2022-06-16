Крупнейший в России перинатальный центр начал работать по профилю в Москве

В Москве по профилю начал работать крупнейший в России перинатальный центр на базе ГКБ №67 имени Ворохобова. Об этом в ходе визита в организацию сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Площадь центра, рассчитанного на более чем 390 коек, составляет 51,7 тысяч квадратных метров. В нем установлено более 200 единиц тяжелой медтехники экспертного класса. Все палаты центра маломестные и оборудованы собственными санузлами с душевыми кабинами и кнопками вызова медперсонала. В организации на базе ГКБ №67 будут работать более полутора тысяч человек.

Отмечается, что после открытия в 2020 году в центре были размещены пациенты с COVID-19. Однако теперь беременные женщины и новорожденные дети могут получать там весь комплекс медицинской помощи.

«В центре будет рождаться практически каждый десятый москвич. За несколько недель работы здесь уже родились более 160 младенцев», - добавила Ракова.

По данным источника, центр в основном будет специализироваться на помощи детям, рожденным раньше срока, с экстремально низкой массой тела и различными пороками развития. Также специализированную помощь в учреждении смогут получить мамы, находящиеся в группе риска.

Ранее в Москве открылся новый перинатальный центр Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» на 238 коек, который стал первым акушерским стационаром в ТиНАО.