Крупнейший в России перинатальный центр начал работать по профилю в Москве
В Москве по профилю начал работать крупнейший в России перинатальный центр на базе ГКБ №67 имени Ворохобова. Об этом в ходе визита в организацию сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Площадь центра, рассчитанного на более чем 390 коек, составляет 51,7 тысяч квадратных метров. В нем установлено более 200 единиц тяжелой медтехники экспертного класса. Все палаты центра маломестные и оборудованы собственными санузлами с душевыми кабинами и кнопками вызова медперсонала. В организации на базе ГКБ №67 будут работать более полутора тысяч человек.
Отмечается, что после открытия в 2020 году в центре были размещены пациенты с COVID-19. Однако теперь беременные женщины и новорожденные дети могут получать там весь комплекс медицинской помощи.
«В центре будет рождаться практически каждый десятый москвич. За несколько недель работы здесь уже родились более 160 младенцев», - добавила Ракова.
По данным источника, центр в основном будет специализироваться на помощи детям, рожденным раньше срока, с экстремально низкой массой тела и различными пороками развития. Также специализированную помощь в учреждении смогут получить мамы, находящиеся в группе риска.
Ранее в Москве открылся новый перинатальный центр Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» на 238 коек, который стал первым акушерским стационаром в ТиНАО.
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