Ракова: Московские роддома и перинатальные центры получат 475 единиц нового оборудования
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице ежегодно появляется на свет около шести тысяч недоношенных детей, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, эти новорождённые, у части которых масса тела экстремально низкая, с первых минут жизни нуждаются в особых условиях и постоянном уходе.
Она отметила, что для помощи таким детям в Москве реализуется масштабная программа модернизации специального оборудования для родильных домов и перинатальных центров, в рамках которой закупаются высокотехнологичные кувезы – так называемые инкубаторы для недоношенных детей.
«Москва централизованно закупила 365 единиц такого оборудования на общую сумму почти 900 миллионов рублей. Оно придёт на смену выработавшему свой ресурс оборудованию, а также будет использоваться в новых, недавно открытых акушерских стационарах», - подчеркнула Ракова.
Заммэра добавила, что до конца 2023 года всего планируется закупить 475 единиц новейшего оборудования для 24 медицинских организаций.
Ранее Ракова рассказала, что в Москве по профилю начал работать крупнейший в России перинатальный центр на базе ГКБ №67 имени Ворохобова.
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