Собянин открыл в «Зарядье» «Матрешку Москвы»

Это многофункциональное пространство, разработанное московскими инженерами, с интегрированной в него сценой. Оно не имеет аналогов во всем мире.

Объект будет совмещать в себе туристический информационный центр и площадку, на которой будут проводиться культурно-просветительские мероприятия. Инновационные инсталляции способны динамически менять свою форму каждые 1–2 секунды. Высота сооружения в момент демонстрации программы может достигать 22 метра.

Конструкция сможет принимать кинетические фигуры, одной из которых станет воссозданная художниками по свету матрешка.

Также российский лидер Владимир Путин и мэр Москвы запустили движение поездов на участке Троицкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

