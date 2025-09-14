Собянин открыл в «Зарядье» «Матрешку Москвы»
Московский мэр Сергей Собянин в День города, 13 сентября, открыл на территории парка «Зарядье» воссозданную при помощи уникальных технологий достопримечательность — «Матрешка Москвы. Новая точка притяжения», сообщают «Известия».
Это многофункциональное пространство, разработанное московскими инженерами, с интегрированной в него сценой. Оно не имеет аналогов во всем мире.
Объект будет совмещать в себе туристический информационный центр и площадку, на которой будут проводиться культурно-просветительские мероприятия. Инновационные инсталляции способны динамически менять свою форму каждые 1–2 секунды. Высота сооружения в момент демонстрации программы может достигать 22 метра.
Конструкция сможет принимать кинетические фигуры, одной из которых станет воссозданная художниками по свету матрешка.
Также российский лидер Владимир Путин и мэр Москвы запустили движение поездов на участке Троицкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru