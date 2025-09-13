Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города открыли новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира.

Новый шестиэтажный комплекс больницы, площадь которого превышает 57 тысяч квадратных метров, находится на улице Матросская Тишина.

При возведении комплекса применялись энергоэффективные технологии и задействовались современные архитектурные решения. Так, три стеклянных атриума высотой более 30 метров стали одной из главных особенностей объекта.

