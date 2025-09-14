Информатор WADA Родченков заявил, что одиночество сказалось на его психике
Покинувший Россию бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, проинформировавший Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о якобы существовавшей в РФ госпрограмме по поддержке допинга, указал на возникшие у него проблемы с психикой, сообщает ТАСС.
По его словам, это произошло из-за одиночества.
«Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот», — сказано в его книге «Допинг. Запрещенные страницы».
Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала придурком Родченкова за призыв навсегда лишить гимна и флага Россию на Олимпийских играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
