Информатор WADA Родченков заявил, что одиночество сказалось на его психике

Покинувший Россию бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, проинформировавший Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о якобы существовавшей в РФ госпрограмме по поддержке допинга, указал на возникшие у него проблемы с психикой, сообщает ТАСС.

Родченков вновь обвинил Россию в допинге

По его словам, это произошло из-за одиночества.

«Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот», — сказано в его книге «Допинг. Запрещенные страницы».

Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала придурком Родченкова за призыв навсегда лишить гимна и флага Россию на Олимпийских играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СпортГригорий Родченков

Горячие новости

Все новости

партнеры