СМИ: Призывая НАТО прекратить ввоз нефти из РФ, Трамп пытался отложить санкции
Призыв американского лидера Дональда Трампа к союзникам по Североатлантическому альянсу прекратить импорт нефти из России может быть тактикой по затягиванию новых санкций Запада против Москвы, сообщает The Washington Post.
По словам экспертов, данные комментарии могут еще больше отсрочить попытки президента США оказать давление на российского коллегу Владимира Путина с целью прекращения конфликта вокруг Украины. Его предложение вряд ли будет поддержано членами альянса из 32 стран, так как среди членов НАТО есть страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы.
Ранее Трамп выразил готовность ввести строгие санкции в отношении России при условии, что все государства — члены НАТО придут к единому решению и прекратят закупки российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
