Дочь экс-президента Киргизии заявила о выселении ее семьи из дома
Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из собственного дома, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление дочери экс-главы республики Алии Шагиевой.
«Вторжение, собираются штурмовать дом!» — написала она в соцсетях. Девушка опубликовала видео, на котором видно, как отряды полиции стоят рядом с домом. Шагиева указала, что полицейские не представились и не предоставили никаких документов, разрешающих им находиться на территории дома.
Отмечается, что они выломали дверь, разбили окна и начали выносить из дома мебель.
Бывший президент Киргизии Атамбаев заочно осужден на 11,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru