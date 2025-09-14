Дочь экс-президента Киргизии заявила о выселении ее семьи из дома

«Вторжение, собираются штурмовать дом!» — написала она в соцсетях. Девушка опубликовала видео, на котором видно, как отряды полиции стоят рядом с домом. Шагиева указала, что полицейские не представились и не предоставили никаких документов, разрешающих им находиться на территории дома.

Отмечается, что они выломали дверь, разбили окна и начали выносить из дома мебель.

Бывший президент Киргизии Атамбаев заочно осужден на 11,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

