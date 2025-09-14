СМИ: Подозреваемый в убийстве соратника Трампа Кирка жил с трансгендером
Подозреваемый в убийстве соратника американского президента Дональда Трампа и политического активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон проживал с трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщила в соцсети X журналистка Fox News Брук Стингман.
По ее словам, американец, находящийся в процессе перехода в женский пол, полностью сотрудничает с Федеральным бюро расследований. Также бюро обладает прочими данными о Робинсоне и трансгендере, которые помогли подтвердить причастность подозреваемого к покушению на политика.
Кирка убили за то, что он публично говорил о патриотизме, вере и милосердной любви в США, заявила его вдова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума готовит законопроект о госпитальных школах
- СМИ: Подозреваемый в убийстве соратника Трампа Кирка жил с трансгендером
- СМИ: Призывая НАТО прекратить ввоз нефти из РФ, Трамп пытался отложить санкции
- Дочь экс-президента Киргизии заявила о выселении ее семьи из дома
- Информатор WADA Родченков заявил, что одиночество сказалось на его психике
- Власти Румынии рассказали о беспилотнике в воздушном пространстве страны
- Погибшие при взрыве в Орловской области являются сотрудниками Росгвардии
- Художник Сафронов признался, что его просили сделать дубль портрета Трампа
- Рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО
- Полиция задержала девять протестующих в Лондоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru