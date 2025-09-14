СМИ: Подозреваемый в убийстве соратника Трампа Кирка жил с трансгендером

Подозреваемый в убийстве соратника американского президента Дональда Трампа и политического активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон проживал с трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщила в соцсети X журналистка Fox News Брук Стингман.

По ее словам, американец, находящийся в процессе перехода в женский пол, полностью сотрудничает с Федеральным бюро расследований. Также бюро обладает прочими данными о Робинсоне и трансгендере, которые помогли подтвердить причастность подозреваемого к покушению на политика.

Кирка убили за то, что он публично говорил о патриотизме, вере и милосердной любви в США, заявила его вдова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
