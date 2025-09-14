СМИ: В Европе удивились реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше
Дипломаты в Европе выразили обеспокоенность из-за сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на инцидент с падением беспилотников в Польше, сообщает Reuters.
Реакция варьировалась от недоумения до смятения и беспокойства. По данным собеседников агентства, в НАТО отсутствует уверенность в поддержке со стороны Вашингтона. В Европе подобную сдержанность со стороны американского лидера расценивают как очередное проявление его политики «Америка прежде всего», которая заключается в перекладывании большей ответственности за обеспечение собственной безопасности на европейских союзников и увеличение их финансовых вливаний в помощь Украине.
Ранее большинство стран ООН не подписали заявление о причастности РФ к дронам в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
